Story of Seasons Mobile zeigt sich erstmals mit konkreten Inhalten

Bereits im Mai 2019 kündigten Marvelous und Tencent mit Story of Seasons Mobile eine Kollaboration mit der traditionellen Marke Bokujō Monogatari an. Die Entwicklung übernimmt das Tencent-Studio NExT. Heute gibt es das erste Material zum Projekt, darunter ist auch der erste Trailer zur mobilen Bauernleben-Simulation.

Tencent hat bereits vor einem Jahr 20 Prozent von Marvelous erworben. Die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen ist somit tiefer und umfasst nicht nur das mobile Story of Seasons.

Story of Seasons Mobile ist für iOS und Android in Entwicklung.



via Gematsu, Bildmaterial: Story of Seasons Mobile, Marvelous, Tencent, NExT STudios