Pokémon-Anime: Staffel 24 mit dem Titel „Meister-Reisen“ geht 2021 an den Start

The Pokémon Company hat heute den deutschen Titel der 24. Staffel des Pokémon-Anime bekannt gegeben. Pokémon Meister-Reisen: Die Serie wird in ausgewählten Märkten schon im Sommer Premiere feiern.

Neben ersten Screenshots gibt es auch die offizielle Zusammenfassung der neuen Staffel. Diese schickt Ash ein weiteres Mal auf die Reise um den Kampf in der Rangliste der Krönungs-Weltmeisterschaften. Goh hingegen begibt sich erneut auf die Suche nach Mew.

Erlebe die große, weite Welt der Pokémon in einer brandneuen Staffel. Ash und Goh begegnen auf ihren Reisen von Kanto bis Galar vielen Pokémon, kämpfen gegen sie und werden natürlich auch einige fangen. Mit Pikachu, Liberlo und weiteren Pokémon an ihrer Seite reisen unsere Helden durch die weite Welt, um Pokémon-Forschung für das Kirsch-Laboratorium zu betreiben. Unterwegs kämpft sich Ash in der Rangliste der Krönungs-Weltmeisterschaften weiter nach oben, und Goh fügt auf der Suche nach Mew noch mehr Pokémon zu seinem Pokédex hinzu. Unterdessen versucht sich Chloe als Pokémon-Trainerin, als sie auf ein geheimnisvolles Evoli trifft. Neue Freunde, alte Rivalen und aufregende Abenteuer – die Reise geht weiter!

Einen konkreten Termin für den Start gibt es noch nicht. In Kürze will The Pokémon Company aber auch einen ersten Trailer zum Anime veröffentlichen, ebenso wie die lokalen Sender im Laufe der Wochen.

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen: Die Serie, The Pokémon Company