Layton’s Mystery Journey: Deluxe Plus Edition für Nintendo Switch angekündigt

Level-5 hat (zunächst nur für Japan) die Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy Deluxe Edition Plus für Nintendo Switch angekündigt. Die Deluxe Edition Plus soll bereits am 8. Juli 2021 erscheinen und bietet die Möglichkeit, zwischen den SynchronsprecherInnen des Spiels und des Anime zu wechseln.

Zwei Fragen, die ihr dazu habt: Das war’s? Ja, das sind die „neuen“ Inhalte der Deluxe Edition. Mehr hat Level-5 dazu nicht bekannt gegeben.

Und es gibt einen Anime? Ja, und Katrielles rätselhafte Fälle* wurden auch schon hierzulande gelöst. Die Serie ist auch Teil von Amazons aktueller „3 für 2“-Aktion in Anime*.

Wer die Deluxe Edition für Nintendo Switch* besitzt, die ihrerseits bereits eine Neuauflage der 3DS-Version war, kann die Deluxe-Plus-Inhalte per kostenpflichtigen Update einspielen.

Es gibt in der „Deluxe“-Version gegenüber dem Original über 40 neue Rätsel. Dazu HD-Grafik und im Spielverlauf 50 neue Outfits. Die Steuerung wurde angepasst, man kann mit Tasten, Bewegungssensoren oder im Handheld-Modus über den Touchscreen ermitteln.

via Gematsu, Bildmaterial: Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy, Level-5