Genshin Impact: „Sommer! Inseln? Abenteuer!“ geht am 9. Juni an den Start

Entwickler miHoYo hat erste Details zum kommenden Update 1.6 für Genshin Impact vorgestellt. Das neue Update mit dem Titel „Sommer! Inseln? Abenteuer!“ soll am 9. Juni an den Start gehen. Wie immer, wenn MMO-Updates einen Namen bekommen, gibt es auch viele neue Inhalte.

Mit Kaedehara Kazuha gibt es einen neuen Charakter. Außerdem gibt es erstmals auch alternative Kleidungen für die Figuren. Ein abgelegenes Seegebiet in Teyvat lockt SpielerInnen, ihre Sommerzeit mit vielen Abenteueraktionen zu verbringen. Das Quest dazu dreht sich um Klee.

In der kommenden Version werden die Reisenden Klee helfen, während sie einen Brief vom „Dodo-König“ erhält, der droht, Klees Freund Dodoco wegzunehmen. Daher müssen die Spieler mit dem Wellenreiter-Boot über ein abgelegenes Seegebiet segeln und das geheimnisvolle „Dodoland“ auf einer Inselgruppe ausfindig machen. Während der Suche werden die Spieler mit einer Reihe von Herausforderungen auf die Probe gestellt, darunter ein harter Kampf mit Maguu Kenki.

Zurück zu den alternativen Kleidungen. SpielerInnen können Jean und Barbara neu einkleiden. Jeans Kleidung „Traum von der Meeresbrise“ wird über den Händler im Spiel erhältlich sein, damit SpielerInnen sie mit einem zeitlich begrenzten Rabatt kaufen können. Barbaras Kleidung „Glänzende Darbietung“ ist durch die Teilnahme an der Aktion „Klang des Echos“ kostenlos zu erhalten.

Kaedehara Kazuha ist die erste spielbare Figur aus Inazuma.

Mit der Anemo-Kraft und einem Einhänder ist Kazuha eine starke Fünf-Sterne-Figur, die die Truppe beim Kontrollieren der Gegner unterstützen und zusätzliche Boni bieten kann. Mit seiner Elementarfähigkeit und Spezialfähigkeit kann er nicht nur die Gegner kontrollieren und ihnen zugleich Anemo-Schaden zufügen, sondern auch zusätzlichen Elementarschaden verursachen, wenn die Gegner mit Hydro-, Pyro-, Kryo- oder Elektro-Kraft in Kontakt kommen. Außerdem kann Kazuha seine Truppenmitglieder mit einem entsprechenden Elementarschadensbonus verstärken, sobald er eine Verwirblung auslöst.

Inazuma ist die dritte große Stadt in Genshin Impact. Was hat es mit dieer von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt auf sich? Update 1.6 bietet auch wieder eine Reihe neuer Funktionen. Darunter die neue Funktion der Kanne der Vergänglichkeit, mit der die Spieler eigene Figuren einladen können, in ihr Kannenreich einzuziehen.

Noch keine Details zur Switch-Version

Genshin Impact ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Zur ebenfalls bereits angekündigten Version für Nintendo Switch gibt es leider noch keine neuen Details. Das Action-RPG Genshin Impact darf sich seit einigen Wochen „erfolgreicher als Pokémon GO“ nennen. Und das ist schon eine ziemliche Auszeichnung.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo