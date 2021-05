Deutsche Verkaufscharts: Resident Evil Village holt sich das Triple

Nachdem wir bereits wissen, dass Resident Evil Village weltweit sehr gut angekommen ist, gibt es nun auch die ersten Rankings aus Deutschland. In den aktuellen deutschen Handels-Verkaufscharts von GfK Entertainment holt sich der Grusel-Hit das Triple.

In den Charts für PS5, Xbox Series und PS4 ist Resident Evil Village das meistverkaufte Spiel. Dahinter landen Returnal, bzw. It Takes Two und Grand Theft Auto V – Premium Edition.

Auch in der Xbox-One-Hitliste rangiert GTA V auf dem zweiten Platz, dort gelingt aber dem Kult-RPG The Elder Scrolls V: Skyrim dank Special Edition der Sprung auf Platz 1.

In den Switch-Charts kann New Pokémon Snap die Spitze verteidigen. Mal sehen wie lange. In der Vergangenheit hatten nach Neuerscheinungen recht schnell die alten Bekannten wieder den Ton angegeben. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ist auf Platz 2 in Lauerstellung.

via GfK, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom