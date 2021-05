Days of Play 2021: Sony läutet die Feierlichkeiten mit weiteren Details ein

Wie Sony PlayStation bereits angekündigt hat, wird man auch in diesem Jahr wieder die „Days of Play“ feiern. Über die nächsten Wochen hinweg feiert Sony mit Fans und SpielerInnen die Community mit vielen Rabatten. Diesmal gibt es aber auch zahlreiche Aktionen und Gewinnspiele als Rahmenprogramm.

Die bereits vorgestellte „PlayStation Player Celebration“ beginnt mit dem heutigen Tag. Ab sofort könnt ihr Trophäen und Spielstunden sammeln, um so digitale Preise einzusammeln. Heute stellte man weitere Details zur aktuellen „Days of Play“-Kampagne vor.

Ein Wochenende ohne PlayStation Plus

So ist ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende am 22. und 23. Mai 2021 geplant. Ihr könnt an diesen beiden Tagen die Online-Modi von Spielen für PS4 und PS5 kostenlos spielen und braucht dafür kein Abo von PlayStation Plus.

Ab dem 26. Mai 2021 beginnen außerdem die Rabattaktionen. Im PlayStation Store wird es einige Rabatte geben, die aber kaum verlockend sind. Die Spiele gab es alle schon physisch zu diesen Preisen. Die vorgestellte Auswahl:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) – 49,99 Euro

The Last of Us Part II – 29,99 Euro

Ghost of Tsushima – 39,99 Euro

diverse PlayStation-Hits-Titel – 9,99 Euro

Darüber hinaus wird es bis zum 9. Juni 2021 auch eine Vielzahl interessanter Angebote bei ausgewählten Handelspartnern geben. Man wird sehen, was da zu holen ist. Im kürzlich eröffneten neuen PlayStation Gear Store soll es für Fans aus Deutschland und Österreich 20 % auf ausgewählte Produkte geben.

Bildmaterial: Sony PlayStation