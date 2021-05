Das nächste Spiel von Kenichiro Takaki ist Project GAMM und entsteht bei Cygames

In letzter Zeit war es etwas ruhiger um Kenichiro Takaki, den Erfinder von Senran Kagura. Zuletzt entstand unter seiner Leitung Kandagawa Jet Girls. Nach seinem Abgang bei Marvelous, welcher mit Beschränkungen von sexuellem Inhalt in Beziehung stand, ist er nun bei Cygames angestellt und arbeitet dort an Konsolenspielen. Das ist seit zwei Jahren der Fall und nun wird es für alle Takaki-Fans endlich konkreter.

Magie, Maschinen und Mehrspieler-Fokus

In der neuen Famitsu-Ausgabe enthüllte Cygames nämlich Project GAMM, welches als Action-Fantasy-Spiel für Konsolen vorgestellt wird. Takaki übernimmt dabei die Rolle des Directors und Producers. Weiter involviert sind der Illustrator Mogmo, Komponist Shirou Sagisu und Designer Kiyoshi Arai. Material aus Project GAMM gibt es noch nicht, dafür einige generelle Informationen.

In der Welt von Project GAMM spielen Magie und Maschinen eine wichtige Rolle, wobei die Maschinen durch Magie betrieben werden. Als Protagonist soll vermutlich ein junger Magier auftreten. Weitere wichtige Rollen nehmen eine Maid, ein Roboter und ein Ritter ein. Fast jeder soll außerdem spielbar sein. Mehrspieler-Aspekte sollen das Rückgrat des Gameplays sein, entsprechend darf man sich auf Action-Kämpfe von Spieler gegen Spieler freuen.

via Gematsu, Bildmaterial: Cygames