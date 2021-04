World of Demons präsentiert euch die Yokai-Parade im neuen Trailer

Seit einigen Tagen ist World of Demons von Platinum Games erhältlich. Das Spiel wurde ursprünglich 2018 in Zusammenarbeit mit DeNA angekündigt und war in wenigen Ländern sogar kurzzeitig schon verfügbar. Dann jedoch verschwand es von der Bildfläche, um 2021 plötzlich bei Apple Arcade wieder aufzutauchen.

Inspiriert vom traditionellen Japan geht es mit Action-Gameplay zur Sache. Dabei kämpfen Samurai und verbündetet Yokai gegen die bösen Oni. Der neue Trailer stellt euch einige der Yokai vor, ebenso wie die spielbaren Charaktere Onimaru und Sayo. Ihr lernt auch das Yokai-Summon-System kennen, dank dessen besiegte Yokai fortan eure treuen Partner werden.

World of Demons spielt in einer Interpretation des mittelalterlichen Japans, in der Oni die Welt der Menschen übernommen haben. Die ursprünglich friedlichen Yokai wurden von den Oni verflucht und greifen nun ebenfalls die Menschen an. Nur die tapferen Samurai wagen es, sich den Oni entgegenzustellen…

Bildmaterial: World of Demons, Platinum Games