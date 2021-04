Im neuen Humble Bundle bekommt ihr Summer in Mara, Lost Ember und mehr ab 1 Euro

Bei Humble ist vor einigen Stunden das neue Humble Games Bundle an den Start gegangen und es kann sich sehen lassen! Das „Down to Earth Bundle“ ist ein Spielepaket rund um die Schönheit von Mutter Natur.

Spiele wie Beyond Blue oder Lost Ember lassen euch in Naturwunder eintauchen. Schon ab genau einem Euro bekommt ihr die ersten Spiele. Wenn ihr 11,91 Euro bezahlt, dann bekommt ihr alle Inhalte des Bundles. Die wären:

Figment

Yono and the Celestial Elephants

ABZÛ

ARIDA: Backland’s Awakening

Never Alone

Beyond Blue

Summer in Mara

Lost Ember

Highlights des Bundles dürften Summer in Mara und Lost Ember sein. In dem Farming-Adventure Summer in Mara erlebt ihr die Geschichte der kleinen Koa, die mit ihrer Großmutter auf einer Insel lebt. Dort kann sie alles erkunden, nur die große Tür an der Klippe nicht.

Lost Ember wurde in Deutschland entwickelt und ist ein narratives Tier-Abenteuer. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Wolfs, der die Gabe besitzt, andere Tiere und deren Geist zu kontrollieren. Es liegt an euch herauszufinden, was mit der menschlichen Zivilisation geschehen ist.

Das Puzzle-Abenteuer Yono and the Celestial Elephants sieht Elefant Yono in der Hauptrolle vor, der es im Zeitalter der feudalen Menschheit mit untoten Knochengeschöpfen und Mechani-Robotern zu tun bekommt. Über ABZÛ müssen wir wohl keine Worte verlieren.

Bildmaterial: Summer in Mara, Chibig Studio