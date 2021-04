Star Ocean: Anamnesis beendet am 24. Juni auch den japanischen Service

Square Enix hat heute mitgeteilt, dass auch die japanische Version von Star Ocean: Anamnesis bald Geschichte sein wird. Am 24. Juni schließen sich die digitalen Pforten für alle Spieler und Spielerinnen. Der „Premium Shop“ ist ab sofort nicht mehr verfügbar, die letzten neuen Charaktere folgen am 6. Mai.

Seit dem 8. Dezember 2016 war Star Ocean: Anamnesis in Japan verfügbar. Das Mobile-Game war nicht einmal ein Jahr lang auch hierzulande verfügbar. Dieser Service endete jedoch schon im November 2019.

In Star Ocean: Anamnesis übernehmen Spieler die Rolle des Captains und führen ihr Heldenteam durch die Galaxie. Spieler können Teams aus Charakteren der beliebten Star-Ocean-Reihe bilden und aus Angreifern, Scharfschützen, Verteidigern, Beschwörern und Heilern eine mächtige Crew zusammenstellen. Die speziell für Mobilgeräte entworfene Steuerung lässt Spieler temporeiche Kämpfe in Echtzeit mit grandioser 3D-Grafik erleben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe ist ein Koop-Multiplayer-Modus enthalten.