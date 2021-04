Revali aus Zelda: Breath of the Wild von First 4 Figures angekündigt

Zwar gibt es noch keine Neuigkeiten zur Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dafür aber ein kleines Trostpflaster. Die Figuren-Experten von First 4 Figures haben eine Figur des Recken Revali angekündigt!

In einem kurzen Video auf YouTube enthüllte das Unternehmen die PVC-Figur. Der Orni wird der erste Recke, die anderen sollen ebenfalls folgen. Damit schließt sich Revali Link und Zelda an, die bereits von First 4 Figures veröffentlicht wurden. Einen Termin oder weitere Details gibt es bisher noch nicht.

Ein erster Teaser-Trailer zur Figur:

via NintendoSoup, Bildmaterial: First 4 Figures, Nintendo