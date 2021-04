Genshin Impact: „Im Schein der Jade“ geht mit der PS5-Version an den Start

Die neue PS5-Version von Genshin Impact wird am 28. April 2021 an den Start gehen. Die PS5-Version verfeinert das Genshin-Impact-Erlebnis durch verbesserte Texturen, 4K-Auflösung und schnellere Ladezeiten. Am selben Tag wird dann auch für alle SpielerInnen das große Update 1.5 „Im Schein der Jade“ zur Verfügung stehen.

Version 1.5 des Spiels erweitert natürlich die Story. Wer sich für die Geschichte von Liyue interessiert, wird mit Zhongli eine weitere Tour unternehmen können. Das zweite Kapitel seines Legendenauftrags wird verfügbar. Auch mit Noelle könnt ihr eine neue Geschichte erleben. Oder ihr nehmt mit der beliebten Barkeeperin Diona bei einem neuen Einladungsereignis eine Auszeit.

Zwei neue Charaktere erwarten euch

Darüber hinaus erwarten euch mit Eula und Yanfei zwei neue Figuren. Die Fünf-Sterne-Figur Eula ist die Gischtritterin und Truppenführerin der Freischärler des Ordo Favonius. Sie trägt einen Zweihänder und nutzt die Kryo-Kraft. Vier-Sterne-Kämpferin Yanfei ist halb Mensch, halb Adeptin und hat ihr Leben dem Studium der Auslegung der Gesetze und Verordnungen von Liyue gewidmet.

Euch erwarten außerdem zwei neue furchterregende Gegner! Als vierter Gegner der Gebietssäuberung bietet Geo-Drachenechsenkönig Azhdaha einmal wöchentlich seltene Belohnungen für Reisende. Die Kryo-Hypostase wird als neuer Bossgegner auf dem Drachengrat hinzugefügt.

Zudem können sich Reisene endlich ihr persönliches Reich in Teyvat erschaffen. Mit der Kanne der Vergänglichkeit, erschaffen von Liyues Adepten, könnt ihr ein eigenes Zuhause errichten. In der Kanne befindet sich ein Reich, in dem SpielerInnen fortan ein Zuhause errichten und dekorieren können.

Noch keine Details zur Switch-Version

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Zur ebenfalls bereits angekündigten Version für Nintendo Switch gibt es leider noch keine neuen Details. Das Action-RPG Genshin Impact darf sich seit einigen Wochen „erfolgreicher als Pokémon GO“ nennen. Und das ist schon eine ziemliche Auszeichnung.

