Einführungstrailer zu The Caligula Effect 2 veröffentlicht

Wir haben schon allerhand zu The Caligula Effect 2 gesehen, aber zusammenhängendes, echtes Gameplay noch nicht. FuRyu und Entwickler Historia gaben bereits eine ausführliche Vorstellung der Obbligato Musicians aus. Jedes Video ist dabei passenderweise eine musikalische Einführung. Den Anfang machten Machina, Pandora, MU-kun und #QP sowie das Trio Doctor, Kranke und Kudan. Danach stand mit Bluffman der achte und letzte Obbligato Musician an.

Jetzt, da dies abgehandelt ist, gibt es auch den ersten Einführungstrailer zum Spiel. Die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo Switch soll in Japan bereits am 24. Juni erfolgen. NIS America bringt das Rollenspiel dann im Herbst zu uns. Hierzulande gibt es japanische Stimmen und englische Texte.

Darum geht es in The Caligula Effect 2

Wie schon im ersten Teil gilt es für SpielerInnen, aus einer scheinbar perfekten Welt den Weg zurück in die Realität zu finden. Entwickelt wird The Caligula Effect 2 von Historia, als Producer wurde Takuya Yamanaka eingesetzt. Die Geschichte stammt von Tadashi Satomi, welcher in dieser Funktion auch an den ersten Persona-Spielen gearbeitet hat.

Konkret hat die virtuelle Persönlichkeit Regret die Welt Redo erschaffen, wo Menschen in einer Art Paradies leben sollen, um ihre Probleme zu vergessen. Allerdings stört plötzlich das virtuelle Idol χ, indem es die Erinnerung eines Schülers wiederherstellt. Somit wird der Go-Home Club neu gegründet, um Regret zu entkommen. Alle Mitglieder des Go-Home Clubs müssen sich ihrem eigenen Trauma stellen, wenn sie aus der Traumwelt von Redo ausbrechen wollen.

Regret stehen jedoch die Obbligato Musicians zur Seite. Spieler und Spielerinnen müssen nun andere Schüler an der Tatefushi Academy in den Widerstandsclub locken, um den Kampf zu gewinnen. Im Kampf kann man die Züge der Gegner vorhersehen und so einen taktischen Vorteil ausnutzen.

Der Einführungstrailer zu The Caligula Effect 2

Bildmaterial: The Caligula Effect 2, NIS America, FuRyu, Historia