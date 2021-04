Deutsche Verkaufscharts: Die Monster jagen hinterher – Outriders kämpft ganz oben mit

Letzte Woche beherrschte Monster Hunter Rise die Schlagzeile der deutschen Verkaufscharts. Aber nichts ist bekanntlich so alt wie die Schlagzeile von gestern. Monster Hunter Rise hat sich schon aus den Top-Platzierungen der Switch-Charts verabschiedet, wo nun wieder die alten Bekannten Super Mario 3D World + Bowsers Fury sowie Mario Kart 8 Deluxe ihre Kreise an der Spitze ziehen. Immerhin: Monster Hunter Rise jagt auf Platz 3 hinterher.

Die aktuellen deutschen Verkaufscharts stehen im Zeichen von Outriders. Der Kampf ums Überleben auf dem Planeten Enoch findet sowohl in den PS5- als auch Xbox-Series-Charts auf Platz 1 statt! In den PS4-Rankings reicht es für das neue Spiel von Square Enix für den zweiten Platz. Dort kann It Takes Two die Krone verteidigen.

In den Xbox-Series-Charts landet It Takes Two auf Platz 2, in den PS5-Charts schwingt Spider-Man: Miles Morales auf Platz 2. In den PC-Charts tauschen Die Sims 4 (jetzt Platz 1) und Der Landwirtschafts-Simulator 19 die Plätze.

via GfK, Bildmaterial: Outriders, Square Enix, People Can Fly