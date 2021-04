Was Tetris kann, kann Pac-Man schon lange: Pac-Man 99 für Nintendo Switch veröffentlicht

Bandai Namco hat Pac-Man 99 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Name des Spiels erinnert nicht von ungefähr an Tetris 99. Pac-Man 99 bietet ein nahezu identisches Spielkonzept wie Tetris 99, das einst als „Tetris-Battle-Royale“ die Runde machte. Auch in Pac-Man 99 tretet ihr gegen 98 fremde SpielerInnen an und kämpft darum, der letzte Überlebende zu sein.

Durch das Sammeln von Power Pellets aktivieren SpielerInnen spezielle Power-Ups, mit denen man „Jammer Pac-Man“ an seine Gegner schicken kann, die dessen Labyrinth zerstören. Pac-Man 99 steht exklusiv für Abonnenten von Nintendo Switch Online ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Kostenpflichtiger DLC ist auch erhältlich

Entwickelt wurde Pac-Man 99 von Arika und es bietet im Prinzip das ganz klassische Arcade-Gameplay der legendären Serie. Zum Launch gibt es auch ein kostenpflichtiges DLC-Bundle, das zusätzliche Modi, unter anderem ein Offline-CPU-Kampfmodus, private Matches gegen FreundInnen sowie spezielle Punktzahl- und Zeitherausforderungen beinhaltet.

Zusätzlich gibt es noch 20 verschiedene Skins klassischer Spiele von BANDAI NAMCO Entertainment Inc., inklusive DIG DUG, GALAGA und mehr. Der DLC kann als Bundle erworben werden. Die klassischen Charakter-Skins sind separat im Nintendo eShop erhältlich.

Der Launchtrailer zu Pac-Man 99

Bildmaterial: Pac-Man 99, Bandai Namco, Arika