Dead by Daylight: Crossover mit Resident Evil angekündigt

Das Resident Evil Showcase, das kürzlich an den Start ging, konzentrierte sich vor allem auf das anstehende Resident Evil Village. Es gab einen neuen Trailer, Informationen zur neuen Demo und die Rückkehr eines beliebten Spielmodus. Alle Details dazu erfahrt ihr hier.

Dead by Daylight begrüßt Resident Evil

Der 25. Geburtstag der Kult-Horror-Serie wurde aber auch auf anderen Wegen gefeiert. Zum Beispiel mit der Enthüllung einer VR-Umsetzung von Resident Evil 4. Und mit der Ankündigung eines Gastauftrittes von Resident Evil im Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight. Das „Resident Evil Chapter“ soll im Juni starten, wie Behaviour Interactive in Zusammenarbeit mit Capcom ankündigte.

Creative Director Dave Richard kommentierte die Partnerschaft wie folgt:

Wir freuen uns sehr, mit dem legendären Studio Capcom zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel von Dead by Daylight zu erstellen. Es ist eine Ehre und eine absolute Freude, das ursprüngliche Survival-Horror-Spiel Resident Evil im Universum von The Entity zu begrüßen. Das Ergebnis ist fantastisch und wird neue Spieler und Veteranen gleichermaßen überraschen. Spieler können ein Kapitel mit ikonischen Inhalten erwarten, inspiriert von dem renommierten Franchise.

Game Director Mathieu Cote ergänzte:

Dies ist ein großartiger Neuzugang in unserem Universum! Wenn Sie uns vor fünf Jahren beim Start gesagt hätten, dass wir eines Tages Charaktere aus der legendären Resident-Evil-Welt in unser Spiel aufnehmen würden, hätte keiner von uns Ihnen geglaubt. Wir sind Capcom sehr dankbar für alles, was sie im Laufe der Jahre getan haben, um den Horror in die Welt der Videospiele zu führen. Und heute können wir diese Ikonen begrüßen. Es ist ein unglaublich stolzer Moment für uns.

Weitere Informationen zum Crossover sollen im Rahmen des fünften, jährlichen Livestream folgen. Dieser findet am 25. Mai statt und kann über Twitch angesteuert werden. Dead by Daylight ist für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erhältlich.

Ein Teaser-Trailer zum Crossover

Bildmaterial: Dead by Daylight, Behaviour Interactive / Capcom