Final Fantasy VII Remake Intergrade bekommt einen neuen Soundtrack spendiert

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade* bringt Square Enix das Remake am 10. Juni 2021 auf PlayStation 5. Es gibt zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch viele neue Inhalte rund um Yuffies Episode. Euch erwarteten natürlich neue Karten, aber auch viele neue Charaktere. Eigentlich nur logisch, dass es dann auch neue Musik gibt.

Und wenn es neue Musik gibt, dann gibt es natürlich auch einen neuen Soundtrack. Square Enix hat nun den offiziellen Soundtrack zu Final Fantasy VII Remake Intergade angekündigt, der am 23. Juni 2021 in Japan erscheinen wird und drei CDs bietet.

Als Bonus gibt es für VorbestellerInnen in Japan bei verschiedenen Händlern ein Mini Memo Pad, das Jubebox-Coverart von Stücken wie Wutai, Descendant of Shinobi und Let the Battles Begin bietet. Hierzulande gibt es offenbar nur das Wutai-Motiv, das ihr hier seht. Im deutschen Square Enix Store könnt ihr den Soundtrack schon vorbestellen.

Nach dem Original Soundtrack zum Grundspiel, einem Orchestral Arrangement Album, einem Acoustic Arrangement Album sowie dem Original Soundtrack Plus und der Vinyl-Veröffentlichung ist es schon die sechste musikalische Veröffentlichung rund um das Remake.

Zwei neue Kapitel bietet Yuffies Episode

Zwei neue Kapitel bietet „FF7R EPISODE INTERmission“ (so der offizielle Titel). Auch den Preis des Einzel-DLCs kennen wir nun. In der aktuellen amerikanischen Pressemeldung wird der Preis auf 19,99 US-Dollar festgelegt. Die deutsche Pressemeldung nennt keinen Preis, aber es dürften dann wohl 19,99 Euro werden.

Wenn ihr euch Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 kauft, dann ist Yuffies Episode bereits inbegriffen. Automatisch auch mit dabei ist dann das Next-Gen-Upgrade. Dieses können sich Fans und BesitzerInnen der PS4-Version auch gratis herunterladen. Gleiches gilt für FF7R EPISODE INTERmission – Yuffies Episode. Wer sich Final Fantasy VII Remake zuletzt bei PlayStation Plus gesichert hat, kann das digitale PS5-Upgrade mit dieser Version nicht herunterladen.

Neben den neuen Inhalten bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Fotomodus geben. Einen Direktvergleich zwischen dem Original und „Intergrade“ könnt ihr euch hier ansehen.

