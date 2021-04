Pünktlich zum Geburtstag: Kirby-Figur von First 4 Figures könnt ihr jetzt vorbestellen

In dieser Woche feierte Kirby seinen 29. Geburtstag. Am 27. April 1992 ist Kirby’s Dream Land nämlich in Japan für Game Boy erschienen. Das Spiel von HAL Laboratory hat eine wirklich interessante Entwicklungsgeschichte, die sich Interessierte durchaus mal zu Gemüte führen sollten. In den Hauptrollen unter anderem: Satoru Iwata, Masahiro Sakurai und Shigeru Miyamoto.

Passend zum Geburtstag gibt es von den Figuren-Experten bei First 4 Figures auch eine neue Kirby-Figur. Die hochwertige Statue Kirby and the Goal Door soll noch in diesem Jahr erscheinen und schlägt im Vorverkauf mit 119,99 US-Dollar zu Buche.

Berührungssensoren der Figur können Kirby in Bewegung setzen und ikonische Musik abspielen. Die kommende Kirby-Figur ist die erste eines ganzen Kirby-Lineups von First 4 Figures, das noch nicht näher vorgestellt wurde. Ihr könnt euch die neue Kirby-Figur hier vorbestellen.

Kirby-Fans warten auf ein neues Spiel

Figuren sind derzeit auch das Einzige, auf das sich Kirby-Fans freuen können. Nach Kirby Star Allies (2018) und der Überraschungsveröffentlichung von Kirby Fighters 2 im September 2020 bleibt es aktuell ruhig an der Software-Front.

Erst im Mai 2020 sprachen die Macher von HAL Laboratory darüber, dass ihre Qualitätsansprüche sehr hoch seien und zuletzt drei Kirby-Spiele wieder in der Schublade verschwinden mussten.

Bildmaterial: Kirby and the Goal Door, First 4 Figures