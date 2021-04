Arc the Lad R schließt in Japan am 30. Juni die Pforten

Mit Arc the Lad R gibt in Japan schon bald das nächste Smartphone-Spiel auf. Am 30. Juni ist Schluss, wie Publisher FordwardWorks bekannt gab. In Japan erfolgte die Veröffentlichung im August 2018.

Was passiert nun im Westen?

Dank Publisher Boltrend Games erhält Arc the Lad R für iOS und Android eine weltweite Veröffentlichung. Dies gab man im letzten November bekannt. Mittlerweile könnt ihr euch dafür im App Store und bei Google Play vorabregistrieren. Starten will man mit der westlichen Version am 11. Mai. Ob diese Pläne nun angepasst werden müssen, bleibt abzuwarten.

Zehn Jahre nach der großen Katastrophe

Arc the Lad R spielt dabei nach Arc the Lad II. Die Welt wurde einst durch die Opfer eines Helden und einer Heiligen gerettet, aber das Unglück namens „große Katastrophe“ erschütterte den Planeten. Die Hälfte des Kontinents sank in den Ozean, wodurch viele Menschen ihr Leben verloren. Zehn Jahre nach der großen Katastrophe trifft Halt, der zum Bürgerwehrkorps von Millmana gehört, auf das geheimnisvolle Mädchen Mizuha. Millmana gehört zu den Ländern, die den Wiederaufbau vorantreiben.

Während das Militärreich Aldia die Zivilisation in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der großen Katastrophe befand, und seinen Einfluss schnell ausbaut, erholt sich der Bestand der Monster und eine neue Bedrohung, bekannt als die göttlichen Bestien, taucht auf. Dunkle Wolken erscheinen in der Welt, die man sanft wiederaufbauen wollte. Der Frieden, der nach dem Ereignis hätte eintreten sollen, zerfällt. Nun treffen sich Halt und Mizuha, die in eine Verschwörung gezogen werden, die diese neue Welt umgibt. Nach einer Begegnung mit den Helden der Vergangenheit setzt sich das Schicksal wieder in Gang.

Spielelemente

Die Helden der Vergangenheit stehen als spielbare Charaktere zur Verfügung.

Ihr kämpft in strategischen Gefechten und nutzt eine einfache Steuerung, um eure Gruppe zu befehligen.

Durch eine Stärkung und Evolution entwickelt ihr eure Charaktere weiter.

Neben der Handlung gibt es Nebenaufgaben wie eine Arena oder eine Gilde für Jäger.

