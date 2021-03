Tell Me Why von den Machern von Life is Strange könnt ihr jetzt kostenlos beginnen

Wie Microsoft und Entwickler Dontnod heute verkünden, könnt ihr ab sofort die erste Episode von Tell Me Why dauerhaft kostenlos spielen. Ihr findet Tell Me Why im Xbox-Store* und bei Steam für PCs.

Diesen Weg hatte auch schon Life is Strange genommen, das wohl bekannteste Werk von Dontnod. Wie auch Life is Strange wird Tell Me Why im Episodenformat erzählt. Alle Episoden sind inzwischen erhältlich, ihr könnt also bedenkenlos starten.

Falls euch das Spiel dann gepackt haben sollte, gibt es die Vollversion aktuell auch mit 50 % Rabatt. Tell Me Why ist allerdings auch Teil des Xbox Game Pass. Die meisten Xbox-NutzerInnen werden also aus dieser Aktion keinen großen Vorteil schlagen.

Tell Me Why spielt in einer Kleinstadt in Alaska. SpielerInnen sind Mittelpunkt einer „rätselhaften, intimen und lebensechten Geschichte“. Die Hauptrollen in Tell Me Why spielen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die ihre Erinnerungen an eine „liebevolle, aber bewegte Kindheit entwirren“. Die besondere Bindung zwischen den beiden sei damit der Kernmechanismus des Spiels.

„Gleichzeitig sind menschliche Beziehungen ein zentrales Thema, das eng mit dem Erzählansatz von Dontnod Entertainment verknüpft ist“, erklärt Florent Guillaume, Game Director von Tell Me Why.

„Im Laufe der Geschichte werden SpielerInnen Erinnerungen der eineiigen Zwillinge an wichtige Ereignisse erforschen und wählen, welchen davon sie Glauben schenken möchten. Letztendlich bestimmen die Entscheidungen der SpielerInnen die Stärke der Bindung der Zwillinge – und den zukünftigen Verlauf ihres Lebens.“

Bildmaterial: Tell Me Why, Microsoft, Dontnod Entertainment