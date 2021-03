Sonntagsfrage: Was ist euer Lieblingsspiel für Nintendo 3DS?

In dieser Woche, genauer gesagt am 25. März 2021, feierte eine kleine Konsole ihren 10. Geburtstag. Die Rede ist natürlich vom guten, alten Nintendo 3DS. Mit seinem 3D-Effekt und unzähligen Variationen begeistert der Handheld noch heute Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt. Doch gab es nicht nur unzählige Variante der Konsole, sondern ebenfalls unzählige Spiele für den Handheld.

Zum Start sah die die Auswahl mit Street Fighter IV: 3D Edition und Nintendogs + Cats zwar noch sehr überschaubar aus. Mittlerweile gibt es jedoch mehrere Millionenseller wie Mario Kart 7, Animal Crossing: New Leaf und auch Monster Hunter 4 Ultimate. Das beste aller Spiele für die Konsole ist auf jeden Fall Kid Icarus: Uprising, zumindest für mich. Es bietet einen guten Schwierigkeitsgrad, Humor und gute Action. Was möchte man mehr?

Doch wie sieht es bei euch aus? Der Nintendo 3DS mag nicht mehr so aktuell sein, hat aber bestimmt Einzug in eure Sammlung erhalten. Auf welche Titel schaut ihr gerne zurück oder legt ihr gerne noch einmal in die Konsole, um diese zu spielen? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 21. März