Nintendo 64: Kindheitserinnerungen zum 24. Geburtstag

Am 1. März 1997 – heute vor 24 Jahren – ist das Nintendo 64 in den meisten Ländern Europas, darunter Deutschland, erschienen. Eine aufregende Zeit war das damals. Und natürlich auch eine andere wie heute. Das Nintendo 64 stand in direkter Konkurrenz zu Sonys PlayStation und dem Sega Saturn und ging damals für 399 DM an den Start. Schon wenige Wochen nach der Veröffentlichung wurde der Preis hierzulande auf 299 DM gesenkt.

Für mich persönlich eröffnete das Nintendo 64 damals eine ganz neue Welt. Damals hieß die Filterbubble ja noch Freundeskreis und fand nicht im Internet statt. So kam es, dass PlayStation für mich damals kaum präsent war. Fast alle Freunde und Bekannten hatten ein Nintendo 64 und ich weiß noch gut, dass ich mich einige Jahre sehr wunderte, dass das N64 nicht mit Abstand die erfolgreichste Konsole dieser Zeit war.

Das Nintendo 64 eröffnete mir das Reich in die 3D-Videospielwelt und als ich erstmals mit Mario vor dem Schloss meine Runden drehte, rief ich aufgeregt meinen Vater zu mir. Er müsse sich das ansehen, das sieht aus wie „echt“. Ja, das waren Zeiten.

Das war eine ganz neue Welt

Das waren auch Zeiten, in denen man nicht ein Überangebot an Spielen „durchspielte“, dann das nächste, dann noch eins. Die ganzen Sommerferien über haben wir nur Banjo-Kazooie gespielt. Und die nächsten Ferien nochmal. Das hat seine Kosten eingespielt.

Heute steht das N64 im Keller, aber es funktioniert noch einwandfrei. Erst vor ein paar Wochen habe ich zwei, drei Spiele nochmal eingelegt. Nein, eingesteckt. Und vorher natürlich über die Kontakte gepustet. Automatisch. Und danach das Controller-Kabel auf den Controller gewickelt. Im X-Form-Stil, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Und leider habe ich mir auch die N-Zone-Aufkleber draufgeklatscht.

Bis heute, so würde ich sagen, ist Zelda: Ocarina of Time mein liebstes Nintendo-64-Spiel. Ich bin förmlich darin versunken. Eine so große Welt hatte ich noch nie in einem Videospiel gesehen. So viele Abenteuer, so viele interessante Wesen. So viel zu entdecken. Es sind tolle Kindheitserinnerungen.

Alle Gute zum Geburtstag, Nintendo 64! <3

Übrigens, eine Liste der N64-Klassiker, die ihr heute auf aktuellen Konsolen und System spielen könnt, findet ihr hier. Super Mario 64 gehört auch dazu, das könnt ihr nämlich auf Nintendo Switch spielen. Auch, wenn Nintendo das in wenigen Tage zum Leidwesen der Fans ändern wird.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo