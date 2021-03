Minute of Islands: Es dauert noch ein bisschen, bis ihr eure Werte hinterfragen könnt

Publisher Mixtvision und der deutsche Indie-Entwickler Studio Fizbin haben heute eine Verschiebung von Minute of Island bekannt gegeben. Der emotionale Puzzle-Plattformer sollte eigentlich am 18. März 2021 für PCs und Konsolen erscheinen, aber daraus wird nichts.

Während der letzten Testphase seien technische Probleme aufgetreten. Einen neuen Termin hat man nicht bekannt gegeben. Damit möchte man warten, bis man sich sicher ist, diesen auch einhalten zu können. Neben der Veröffentlichung für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One wird das Spiel auch mit PlayStation 5 und Xbox Series X kompatibel sein.

Minute of Islands spielt auf einer fremdartigen und wunderschönen Inselgruppe. Einzig die mysteriösen Antennen, die einst von Riesen erbaut wurden, als diese noch Seite an Seite mit den Menschen lebten, bewahren die Inseln vor dem Untergang. Doch plötzlich fallen die uralten Maschinen aus und nur die junge Mechanikerin Mo kann mit ihrem vielseitigen Werkzeug, dem Omni Switch, das drohende Unheil abwenden. Aber nicht alles ist so, wie es scheint, und der Schaden reicht tiefer, als Mo es sich hätte vorstellen können.