Guilty Gear -Strive- wurde auf den 11. Juni verschoben

Nach der Vorstellung aller Charaktere und der zweiten Beta-Phase hätte Guilty Gear -Strive- nun am 9. April erscheinen sollen. Daraus wird nun aber leider nichts, wie Arc System Works verkünden musste. Die Veröffentlichung ist neu am 11. Juni geplant.

Das Beta-Feedback wird umgesetzt

In der Beta tauchten nämlich einige Probleme auf, welche man nun angehen will. Dazu gab es von Spielern und Spielerinnen auch entsprechendes Feedback. Dies betrifft konkret die Online-Lobbys und die Stabilität der Server. So soll das Spiel schlussendlich eine bessere Erfahrung bieten. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Aufwand für alle Beteiligten lohnen wird.

Guilty Gear -Strive- wird am 11. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5* und PC-Steam erscheinen. Das trifft aber nur auf die Standardversion zu. Käufer der Deluxe Edition und der Ultimate Edition erhalten schon drei Tage früher Zugang, nämlich am 8. Juni 2021. Allerdings sind dann nur 13 der 15 Charaktere spielbar und das auch nur im Offline-Modus. Im Story-Modus ist außerdem nur der Prolog spielbar.

