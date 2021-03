Compile Heart eröffnet eine Shinobi-Teaserseite

Compile Heart hat eine Countdown-Seite eröffnet, welche auf die Ankündigung eines neuen Projekts in drei Tagen hinweist. Die Katze aus dem Sack lassen will man im „WILDish Presents Game Live Japan with Famitsu Dengeki Game Awards“-Livestream am 7. März um 8:45 Uhr. Neugierige können dann bei YouTube vorbeischauen.

Auf der Teaser-Seite ist groß der japanische Schriftzug für Shinobi zu lesen. Ebenfalls neugierig macht untenstehendes Video. Als heißer Tipp gilt deshalb die offizielle Ankündigung von Game e-Ninja Neptunia, das Projekt wurde bereits im März 2019 erstmals (und letztmals) erwähnt. Es wäre also höchste Zeit, endlich mehr zum Neptunia-Ableger zu erfahren.

Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Compile Heart