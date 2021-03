Disney Art Academy wird nach dem 30. März digital nicht mehr erhältlich sein

„Ab 30. März um 23:59 Uhr wird Disney Art Academy für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie nicht länger im Nintendo eShop erhältlich sein“, heißt es von Nintendo kurz und knapp.

Die Handelsversion dürfte unter Sammlern nun an Wert gewinnen. Bei Amazon werden die USK- und PEGI-Versionen schon knapp. Bei Ebay werdet ihr natürlich auch noch fündig.

Wenn ihr Pokémon Art Academy kennt, dann kennt ihr eigentlich auch Disney Art Academy. In dem Spiel könnt ihr verschiedene Figuren von Disney und Pixar nachzeichnen. Dafür steht eine breite Palette an Werkzeugen zur Verfügung. Das Spiel führt euch außerdem durch Lektionen, mit denen ihr in Windeseile schöne Zeichnungen von Micky Maus, Nemo und Elsa auf den Bildschirm zaubern könnt.

