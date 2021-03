Deutsche Verkaufscharts: Langweiliger, als die Feuerwehr erlaubt

Wenn ein Feuerwehrspiel als Aufhänger für die aktuellen deutschen Verkaufscharts herhalten muss, dann ahnt ihr schon, wie spannend es wird. Auch in dieser Woche ist relativ wenig los an der Spitze der Plattformcharts.

In den PC-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, rückt Notruf 112: Die Feuerwehr Simulation 2 nämlich auf Platz 1 vor und lässt Die Sims 4 und den Landwirtschafts-Simulator 19 alt aussehen. Allerdings, wie immer: GfK zählt nur die Handelsversionen und das verzerrt besonders auf dem digital-lastigen PC-Markt das Bild.

In den Switch-Platzierungen krallt sich Super Mario 3D World + Bowser’s Fury wieder die Krone vor Mario Kart 8 Deluxe. Die Handelsversion von Hades* holt einen respektablen neunten Platz.

Die PS5-Charts begrüßen den einzigen Neuzugang Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) auf Position acht. Meistverkaufter Titel ist hier erneut Demon’s Souls, gefolgt von der Standard- und Ultimate Edition von Spider-Man: Miles Morales.

Die Xbox-Series-Spitze (Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3) bleibt in dieser Woche ebenso unverändert wie das Xbox-One-Führungsduo (GTA V und Call Of Duty: Black Ops Cold War”. PS4-Gold bzw. PS4-Silber heimsen GTA V und Cyberpunk 2077 ein.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Hades, Supergiant Games