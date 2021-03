Der Launchtrailer zu Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai! Home Meeting!!

Square Enix lässt heute die Idols auf PlayStation 4 los! Passend zur weltweiten Veröffentlichung von Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai! Home Meeting!! seht ihr unten den Launchtrailer.

Dabei handelt es sich um eine PlayStation-4-Umsetzung von Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~, das Rhythmus-Action-Spiel blieb bisher in den Arcade-Hallen. In der eher bescheidenen Grundausstattung mit acht Songs und drei Kostümen wird das Rhythmusspiel free-to-play sein, die digitale Veröffentlichung bietet auch englische Texte. Die Sprachausgabe ist japanisch.

Man kann aber auch Geld ausgeben

Natürlich können interessierte Spieler die Grundversion gegen Geld erheblich ausbauen. Es locken ganze 117 Songs und 60 Kostüme. Diese gibt es jeweils einzeln oder in Paketen. Einen Euro-Preis gibt es noch nicht, in Japan zahlt man jedoch etwa 3,50 Euro pro Song und etwa 6 Euro pro Kostüm. Bei Paketen gibt es einen kleinen Rabatt. Immerhin kann man sich gewisse Kostüme freispielen, teilweise aber auch nur über zahlungspflichtige Songs. Die komplette Liste der Songs und Kostüme gibt es auf der offiziellen Webseite.

Neue Features für PlayStation 4

Die Auftritte von μ’s, Aqours und Saint Snow auf dem großen Bildschirm kann man mit „View Live Show“ ohne das Rhythmus-Gameplay genießen. Die Kamera kann frei kontrolliert und Bilder können geschossen werden. Mit „Live Show Medley“ erstellt man die eigene Setliste mit bis zu 20 Songs.

