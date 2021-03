Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 26. März für PCs

Wer auf die PC-Version von Crash Bandicoot 4: It’s About Time gewartet hat, dürfte den Untertitel von Crash 4 mittlerweile etwas mit Argwohn betrachten. Nun hat die Warterei jedoch bald ein Ende! Activision und Toys for Bob veröffentlichen Crash Bandicoot 4: It’s About Time nämlich am 26. März im Battle.net.

Zunächst war das Spiel nur für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich*. Letzte Woche folgten dann die Veröffentlichungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch. Wir hatten Crashs neustes Abenteuer bereits für PlayStation 4 getestet.

Wer Crash Bandicoot 4 bereits für PS4 oder Xbox One besitzt (oder noch kauft), erhält ein Next-Gen-Upgrade kostenlos. Dabei können die gespeicherten Daten auf die neue Konsole übertragen werden.

Der Konsolen-Launchtrailer von letzter Woche

via Gematsu, Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob