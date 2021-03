Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth wird am 27. März veröffentlicht

Nach fast genau einem Jahr im Steam-Early-Access steht nun die richtige Veröffentlichung von Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth an. Diese soll am 27. März erfolgen. Dies gaben der Publisher Playism und die Entwicklerteams von Team Ladybug und Why So Serious? bekannt. Neu sind damit auch die Stages 5 und 6 spielbar.

Derzeit gilt noch der Preis von 12,99 US-Dollar, die Vollversion kostet dann jedoch 19,99 US-Dollar. Es lohnt sich somit, schon jetzt zuzuschlagen. Wenn ihr noch im Early Access kauft, erhält ihr danach natürlich das Update auf die Vollversion kostenlos dazu.

2D-Action basierend auf Record of Lodoss War

Bei Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth handelt es sich um ein 2D-Pixel-Action-Spiel. Im namensgebenden Labyrinth nutzt man verschiedene Waffen und elementare Magie-Fähigkeiten, um ein altes Rätsel zu lösen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Deedlit.

Ein Trailer aus dem Early Access

via Gematsu, Bildmaterial: Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, Playism, Team Ladybug, Why So Serious?