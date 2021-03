Before Your Eyes steuert ihr, indem ihr blinzelt

Etwa 30.000 Mal am Tag blinzeln wir. Bis zu 30.000 Mal am Tag nehmen wir das wahrscheinlich gar nicht wahr. In Before Your Eyes werdet ihr jedes Blinzeln sehr bewusst wahrnehmen, denn auf diese Weise steuert ihr das Spiel. Der Indie-Titel von Skybound Games und Entwickler GoodbyeWorld Games wird am 8. April 2021 für 8,99 Euro bei PC-Steam erscheinen.

Before Your Eyes bietet eine persönliche Geschichte der Selbstfindung, in der SpielerInnen die herzzerreißenden Momente eines gerade erst vergangenen Lebens reflektieren und erleben. Ihr begebt euch dabei auf die Reise mit dem Fährmann, der die Seelen ins Jenseits begleitet. Mit dem Spiel interagiert ihr über eure Augen, genauer gesagt, indem ihr blinzelt.

Euer Blinzeln wird durch die Webcam erkannt, die also Voraussetzung für das Spielen ist. Der heute veröffentlichte Trailer gibt euch eine Ahnung davon, wie das letztlich funktioniert.

„Wir haben seit dem College an diesem Spiel gearbeitet – fast ein ganzes Jahrzehnt lang – also ist es wirklich die Definition einer Herzensangelegenheit“, sagt Oliver Lewin, Game Director und Komponist.

Der Trailer zu Before Your Eyes

Bildmaterial: Before Your Eyes, Skybound Games, GoodbyeWorld Games