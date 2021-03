Astria Ascending von Final-Fantasy-Veteranen wird euch neugierig machen

In dieser Woche wurde Astria Ascending erstmals in der japanischen Famitsu vorgestellt. Und es klingt spannend! Besonders interessant sind die beiden bekannten Namen Kazushige Nojima und Hitoshi Sakimoto, welche als Autor und Komponist bei Astria Ascending mit an Bord sind. Nojima war an unzähligen Final-Fantasy-Spielen als Autor beteiligt und gestaltete zu wesentlichen Teilen das Universum von Final Fantasy VII. Sakimoto kennt man als Komponisten unter anderem vom Soundtrack zu Final Fantasy XII.

Darüber hinaus sind weitere Final-Fantasy-Veteranen beteiligt. Für die Grafik hat man nämlich CyDesignation angeheuert, wo inzwischen Akihiko Yoshida (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII) und Hideo Minaba (u. a. Art Director Final Fantasy IX) tätig sind.

Entwickelt in Südfrankreich

Die heutige, nächste gute Nachricht: Astria Ascending erscheint über Publisher Dear Villagers auch bei uns im Westen! Das ist allerdings gar nicht so überraschend. Denn obwohl es erstmals in der Famitsu angekündigt wurde, wird Astria Ascending von Artisan Studio entwickelt – mit Sitz in Québec und Südfrankreich. Das JRPG wird für Nintendo Switch, PCs, PlayStation sowie Xbox noch in diesem Jahr erscheinen. Xbox-Fans freuen sich: Astria Ascending steht im Xbox Game Pass zur Verfügung.

Vermischt werden in Astria Ascending Elemente aus Fantasy und Sci-Fi, grafisch orientiert man sich an einem bewegten Gemälde. Euch erwarten dabei handgezeichnete Animationen und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Und natürlich ein rundenbasiertes Kampfsystem. Nojima sorgt für die „komplexe Geschichte“ über Schicksal, Angst und Aufopferung.

In einer vom Chaos bedrohten Welt übernehmen die Spieler die Kontrolle über die Halbgötter – eine bunt zusammengewürfelte Truppe von acht Helden, denen das Schicksal der Welt anvertraut ist. Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte, die über fünf Städte, fünfundzwanzig Dungeons und dreißig Stunden Gameplay – für 100 % Fertigstellung fünfzig Stunden – erforscht wird. Neben den fein abgestimmten, rundenbasierten Kämpfen können die Spieler eine Reihe von Nebenquests und Minispielen ausprobieren, darunter ein originales, fantastisches Token-Spiel.

„Jeder Held hat seine eigene Perspektive.“

„In Astria Ascending wollten wir erforschen, wie Menschen in außergewöhnlichen Zeiten zurechtkommen“, sagt Julien Bourgeois, Game Director von Artisan Studio. „Jeder Held hat seine eigene Perspektive, aber es sind die Beziehungen, die sie zueinander aufbauen, die die Geschichte wirklich zum Leben erwecken.“

„Es war eine Freude zu sehen, wie diese Welt zusammengekommen ist“, sagt Guillaume Jamet, Head of Publishing von Dear Villagers. „Und es ist eine Ehre, so viele Legenden im Team zu haben – wie ein wahr gewordener Kindheitstraum. Astria Ascending ist mehr als eine Hommage an die Klassiker. Es ist der perfekte nächste Schritt in unserer Publishing-Reihe ambitionierter JRPGs.“

Der Ankündigungstrailer zu Astria Ascending

Ein Entwickler-Interview

Bildmaterial: Astria Ascending, Dear Villagers, Artisan Studio