Ashwalkers stellt euch vor schwerwiegende Dilemmas

Mit der Mitbegründung von Dontnod Entertainment hatte Hervé Bonin eigentlich eine kreative Heimat gefunden, aber es trieb ihn doch weiter. Mit Nameless XIII unterhält er seit eingier Zeit ein neues Studio. Schon im Sommer letzten Jahres kündigte man Cendres: A Survival Journey an.

Die narrative, post-apokalyptische Überlebenssimulation hat nun nicht nur einen konkreten Veröffentlichungstermin bekommen, sondern auch einen neuen Namen. Unter Ashwalkers: A Survival Journey findet ihr das Spiel nun bei Steam, wo es am 15. April 2021 veröffentlicht wird.

Der neue Trailer zum Spiel soll neben dem Veröffentlichungstermin vor allem die Atmosphäre transportieren, leider wird kein Gameplay gezeigt. Das findet ihr aber auf der Steam-Seite.

Der Ankündigungstrailer war da einst etwas ergiebiger. Er zeigte uns vier Reisende, die eine verwüstete Erde durchqueren und ums Überleben kämpfen. Es deutet sich schon an, dass ihr komplexe Entscheidungen treffen müsst und vor einige Dilemmas gestellt werdet. Aber… wer soll eure Entscheidungen in dieser Welt moralisch bewerten?

34 Enden bietet das nonlineare Abenteuer

Sammelt Nahrung, Medizin und Vorräte und verwaltet sie. Vor allem Letzteres wird wohl eine schwierige Aufgabe. Schwierig wird es wohl auch, alle Endsequenzen des Spiels zu sehen. 34 davon wird es nämlich geben.

Ashwalkers spielt 200 Jahre nach geologischen Disastern und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Überlebenden. Ihr Ziel ist es, einen Zufluchtsort zu finden. “Wir sind riesige Fans interaktiver Spielbücher der Choose Your Own Adventure Reihe und wollten deren unglaubliche detaillierte und einnehmende Welten mit der Interaktivität eines Videospiels verbinden, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat”, sagt Hervé Bonin, Mitbegründer von Entwickler Nameless XIII.

