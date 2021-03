13 Sentinels: Aegis Rim hat sich weltweit über 400.000 Mal verkauft

Das von Fans und Kritikern gefeierte 13 Sentinels: Aegis Rim wurde inzwischen weltweit über 400.000 Mal ausgeliefert und digital gekauft. Das gaben Atlus und Entwickler Vanillaware bekannt.

Nur, so muss man es fast sagen. 13 Sentinels wird von allen Seiten gelobt und war sogar prestigeträchtig für die Auszeichnung in der Kategorie „Best Narrative“ bei The Game Awards 2020 nominiert. Dafür scheinen die Verkaufszahlen überschaubar, auch wenn 13 Sentinels natürlich ein Nischentitel bleibt.

Man kann nur hoffen, dass sich doch noch der ein oder andere für einen Kauf entscheidet. Vielleicht überzeugt euch unser Test der Science-Fiction-Novelle. So leicht wie im Januar, als wir über 300.000 verkaufte Einheiten berichtet haben, wird der Kauf aber nicht mehr.

Zumindest nicht, wenn es euch zur Handelsversion zieht. Die ist im Prinzip seit Wochen in Deutschland nicht verfügbar. Selbst die PEGI-Version ist hierzulande nur noch überteuert zu haben. Aber wir leben zum Glück in Zeiten, in denen ein Import besonders im EU-Inland unproblematisch ist. Bei Amazon Frankreich ist 13 Sentinels: Aegis Rim aktuell sogar im Angebot*. Die PEGI-Version bietet auch deutsche Texte.

Wer noch mehr vom Spiel sehen will, kann neben dem Launchtrailer (unten) noch das letzte Gameplay-Video nachholen. Hier die Beschreibung von Publisher Sega:

Vanillaware, aus deren Feder auch Odin Sphere und Dragon’s Crown stammen, schaffen in 13 Sentinels: Aegis Rim eine geheimnisvolle Science-Fiction-Saga aus dreizehn ineinander verflochtenen Geschichten. Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!

via Gematsu, Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus, Vanillaware