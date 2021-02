The King of Fighters 2002 Unlimited Match ist jetzt für PlayStation 4 verfügbar

SNK hat die Unlimited-Match-Version von The King of Fighters 2002 für PlayStation 4 veröffentlicht. Es handelt sich um eine überarbeitete Version mit einer Auswahl an 66 Kämpfern, aufpolierter Grafik und neu aufbereitetem Sound. Außerdem gibt es einen modernen Rollback Netcode für verbesserte Online-Matches. Und Sammler wird es freuen zu hören, dass eine physische Edition im Frühjahr folgt.

Zusätzlich zu den Charakteren aus dem Original-KOF 2002, gesellen sich Kämpfer aus früheren Teilen, versteckte Charaktere und ein exklusiver Charakter namens „NAMELESS” hinzu, um das bisher größte Roster aller KOF-Spiele zu bilden. Jeder Demo-Screen, jede Cutscene und jeder Winning-Screen wurde komplett überarbeitet. Außerdem wurde der Soundtrack des Spiels geremastert, um die Matches noch intensiver zu gestalten.

In Nordamerika vertreibt Limited Run Games eine physische Version. In Europa dürft ihr bei Pix’n Love zugreifen. Dort gibt es eine Standard-, Limited- und Deluxe-Edition, jeweils limitiert auf 3.000 bzw. 1.800 und 2.000 Einheiten. Alle sind ab sofort vorbestellbar.

Bildmaterial: The King of Fighters 2002 Unlimited Match, SNK