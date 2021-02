The Idolmaster: Starlit Season erscheint in Japan am 27. Mai

Bandai Namco hat angekündigt, dass The Idolmaster: Starlit Season in Japan am 27. Mai für PlayStation 4 und PC-Steam erscheinen soll. Wer bei Steam nun hellhörig wurde, muss leider sogleich enttäuscht werden, denn diese Version wird regional exklusiv sein und nur auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch erscheinen.

Neben der Standardversion für 9.020 Yen (ca. 71 Euro) mit Steuer gibt es auch zwei Sondereditionen. Für PlayStation 4 gibt es für 15.180 Yen (ca. 120 Euro) die Starlit Box. Diese enthält neben dem Spiel in einer speziell illustrierten Schachtel zusätzlich noch ein Magazin, einen Manga, eine Soundtrack-CD, 29 signierte Autogrammkarten, eine 10 cm große Plakette, einen Einladungsbrief sowie ein DLC-Kostüm. Die Digital Deluxe Edition erscheint für beide Plattformen für 13.750 Yen (ca. 108 Euro). Neben dem Spiel wartet hier der „Secret Message Arc“, ein Song sowie zwei zusätzliche Kostüme.

Zusätzlich gibt es auch noch einen neuen Trailer und neues Gameplay-Material aus einem Livestreams. Ihr findet dies weiter unten.

Führt eine Idol-Gruppe zum Sieg

Bei „Starlit Season“ handelt es sich um einen Wettbewerb für Idol-Gruppen, wobei die Siegerinnen die ersten Idols sein werden, welche im neuen Starlit Dome auftreten dürfen. In der Rolle des Produzenten bei der Agentur 765 Production liegt es nun am Spieler, eine Idol-Gruppe für den Wettbewerb zusammenzustellen. Dafür stehen Idols diverser Agenturen zur Verfügung.

Der Spieler ist dafür verantwortlich, dass sich die Idol-Gruppe weiterentwickelt. Mit Sing- und Tanzeinlagen gilt es, das Ansehen bei den Fans zu verbessern. Auch Geld will natürlich verdient sein. In Gesprächen kann man zudem mit den Idols interagieren.

Auftreten werden Idols aus The Idolmaster, The Idolmaster: Cinderella Girls, The Idolmaster: Million Live! sowie The Idolmaster: Shiny Colors. Die offizielle Seite gibt euch den gesamten Überblick. Eine spezielle Rolle gebührt dabei dem neuen Idol Kohaku Okuzora, womit insgesamt 29 Idols auftreten. Hinzu kommen noch vier Assistentinnen.

Trailer

Gameplay-Material

37:33 bis 42:18 – Treffen mit Kohaku Okuzora

59:32 bis 1:02:23 – Liveauftritt 1

1:03:38 bis 1:06:06 – Liveauftritt 2

1:10:15 bis 1:12:38 – Kommunikation und Freizeit

via Gematsu, Bildmaterial: The Idolmaster: Starlit Season, Bandai Namco / ILCA