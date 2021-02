Solomon Program: Erste DLCs zum neuen Free-to-play-Spiel von Konami

Konamis Output an hochwertigen Videospielen ist in den letzten Jahren im Vergleich mit der langen Historie des Publishers ein wenig… kläglich. In einigen Tagen erscheint immerhin Solomon Program in Japan, ein echtes neues Spiel von Konami für Nintendo Switch.

Es setzt auf das Free-to-play-Prinzip und die Erweiterung durch kostenlose und natürlich kostenpflichtige DLCs. Die ersten stellte Konami nun vor. Die ersten DLCs sind kostenlos.

ver. Zero: „The Thief Demon and the Witch“ (kostenlos)

ver. One: „War Cry of the Blade Dancer“ Starter (kostenlos)

ver. One: „War Cry of the Blade Dancer“ Booster (2.000 Yen)

Roulette Chip (100 Yen)

2.000 Yen sind umgerechnet etwa 15 Euro, ein recht teures DLC-Vergnügen also.

In dem Strategie-RPG kontrollieren SpielerInnen Monster über Programme und treten mit diesen in taktischen Kämpfen an. Ihr könnt euch auch in Online-Kämpfen messen. Im MiraCoro Comic erscheint zusätzlich ein Manga zum Spiel, der von Ametarou illustriert wird. Ob Konami Solomon Program lokalisieren wird, ist derzeit unbekannt.

How to play Solomon Program

via Gematsu, Bildmaterial: Solomon Program, Konami