Mit Ratchet & Clank: Rift Apart geht es ab dem 11. Juni auf eine Reise durch Raum und Zeit

Insomniac Games präsentiert sich emsig im ersten Jahr von PlayStation 5. Bescherte uns das Studio zum Launch der Konsole bereits das gelungene Action-Adventure Spider-Man: Miles Morales, befindet sich ein weiteres vielversprechendes Abenteuer bereits in den Startlöchern. Die Rede ist natürlich von Ratchet & Clank: Rift Apart. Und dieses hat nun ein Veröffentlichungsdatum: Am 11. Juni 2021 geht es mit den ikonischen Helden auf eine Reise durch Raum und Zeit.

Marcus Smith, seines Zeichens Creative Director von „Rift Apart“, widmete sich in einem PlayStation-Blogeintrag dem neuen Serieneintrag. Neben dem Veröffentlichungsdatum geht er auch auf die Vorbesteller-Inhalte ein und präsentiert das Verpackungsdesgin zum Action-Adventure:

Bestellt ihr die digitale Standard-Edition vor, erhaltet ihr früher Zugang zur „Karbonox-Rüstung“ und der „Verpixler-Waffe“. Die digitale Deluxe-Edition ergänzt diese Inhalte um frühen Zugang zu diversen weiteren Ingame-Gegenständen. Außerdem beinhaltet sie den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook.

Ein kurzer neuer Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart

