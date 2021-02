El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint bald für PC-Steam

Schon vor einiger Zeit hatte Entwickler Crim angekündigt, dass man El Shaddai: Ascension of the Metatron für den PC veröffentlichen möchte. Nun lässt man dieser Ankündigung auch erste neue Screenshots folgen. Die Veröffentlichung der PC-Fassung fällt in das Jahr des 10. Geburtstags von El Shaddei. Am 14. April 2011 wurde das Spiel erstmals für Xbox 360 und PlayStation 3 in Japan veröffentlicht.

El Shaddei hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Seinen Artstyle hat das Spiel von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddei-Nachfolger The Lost Child* seinen Stempel aufdrückte.

„Es sind 10 Jahre seit der Veröffentlichung von El Shaddei für PS3 und Xbox 360 vergangen und ständig fragen uns Fans und PC-SpielerInnen, wann das Spiel für diese Plattform erscheinen würde. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass es schon sehr bald bei Steam veröffentlicht wird“, verkündet Sawaki Takeyasu.

Bildmaterial: El Shaddei, Ignition Tokyo, Crim