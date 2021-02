Crash Bandicoot 4: Es ist Zeit für den Sprung auf Nintendo Switch

Es wird Zeit… versteht ihr? Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint schon bald für Nintendo Switch, Xbox Series sowie PCs und außerdem PlayStation 5. Bisher war das Spiel nur für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich*. Die Veröffentlichung der neuen Konsolenversionen ist schon für den 12. März 2021 angesetzt. Die PC-Version erscheint im Laufe des Jahres via Battle.net.

Für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es natürlich „eine unfassbar scharfe Grafik in 4K-Auflösung mit 60 FPS“. Außerdem kommen SpielerInnen auf den beiden Nicht-mehr-Next-Gen-Plattformen in den Genuss kürzerer Ladezeiten und von 3D-Sound für eine noch immersivere Atmosphäre. Auf Nintendo Switch, na ja, da gibt es eben auch das Spiel und ihr könnt es mobil spielen.

Wer Crash Bandicoot 4 bereits für PS4 oder Xbox One besitzt (oder noch kauft), erhält ein Next-Gen-Upgrade kostenlos. Dabei können die gespeicherten Daten auf die neue Konsole übertragen werden. Die neue Verkaufsversion für PS4 und Xbox Series kostet 69,99 Euro. Für Nintendo Switch werden nur 44,99 Euro fällig.

Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob