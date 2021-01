Story of Seasons: Pioneers of Olive Town bietet euch viele Möglichkeiten der Anpassung

Marvelous hat eine ganze Reihe neuer Details zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town bekannt gegeben. Während der Untertitel des Spiels sich in etwas sperrigem Englisch zeigt, erscheint das Spiel am 26. März 2021 aber auch mit deutschen Texten für Nintendo Switch. „Die Pioniere von Olivenstadt“ wäre allerdings nicht weniger sperrig.

Darum geht es aber heute nicht! Sondern um viele neue Details zum Spiel. So haben SpielerInnen im neuen Ableger der Serie die Möglichkeit, ihren Charakter sowie die Farm selbst zu gestalten und dem ländlichen Leben somit eine persönliche Note zu verleihen.

Das Aussehen der Spielfigur kann frei zusammengestellt werden. SpielerInnen verfügen dabei über viele Möglichkeiten, von Frisuren über Gesichtsformen bis hin zu Hauttönen. Später kann man Details auch im Schönheitssalon oder in der Heilquelle anpassen!

Zu den reichhaltigen Anpassungsmöglichkeiten gehört auch eine große Garderobe! Dort können SpielerInnen ihren Charakter nach Belieben einkleiden und für alle Jahreszeiten, Wetterlagen und Festivitäten passend ausstatten. Basis der SpielerInnen ist zunächst ein simples Zelt. Aber im Laufe des Spiels und nach harter Arbeit kann man mit ausreichend Ressourcen auch ein prächtiges Haus bauen!

Apropos Ressourcen. Auch neue Schöpfungsmöglichkeiten warten im neuen Ableger. So können mit einer neuen Funktion Tümpel und Regenpfützen mit dem Eimer geleert werden. Auf dem Grund könnte sich vielleicht auch ein Schatz verstecken.

Ein großes Thema für viele Fans ist natürlich die Vermählung. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen. Einige der Heiratskandidaten hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es auch deutsche Trailer der Junggesellen und Junggesellinnen. Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Durch die besagte Stadt bewegt ihr euch zu Fuß. Auf eurer Farm stehen aber auch Transportmittel zur Verfügung. Bei wachsender Größe kann es ermüdend sein, von einer Ecke zur anderen zu laufen. Um schneller über den eigenen Acker zu kommen, können SpielerInnen zwischen verschiedenen Formen des Transports wählen: von Pferden über Motorräder bis hin zu Wölfen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Die Deluxe Edition* ist eine europäische Exklusivausgabe, heißt es von Marvelous. Daneben kann die Standard Edition für 49,99 Euro physisch* und digital erworben werden. In Japan steht die Veröffentlichung am 25. Februar an.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games