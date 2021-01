R-Type Final 2 erscheint am 30. April 2021 im Westen

R-Type Final 2 wird am 29. April 2021 in Japan für Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die Versionen für PS4 und Switch erscheinen in Japan auch physisch. Im Westen wird Publisher NIS America das Shoot’em Up für die genannten Konsolen ebenfalls veröffentlichen, zusätzlich auch für PCs bei Steam, GOG und im Epic Games Store. Mit dem 30. April 2021 steht dafür nun auch der konkrete Termin fest.

Hierzulande wird es für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One eine Handelsversion geben, nämlich die schicke Inaugural Flight Edition mit einigen Boni. Enthalten sind hier zum „Normalpreis“ auch noch ein Soundtrack und ein Artbook! Bei Amazon könnt ihr euch diese Fassung bereits vorbestellen*.

Einen neuen Trailer seht ihr nachfolgend.

