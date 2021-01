Biomutant: Das postapokalyptische „Wung-Fu-RPG“ hat endlich einen Termin

Eine Zeit lang war es so still um Biomutant, dass man fast meinen konnte, das Spiel wäre irgendwann mal schon erschienen und man habe das einfach verpasst. Aber so war das nicht. Jetzt hat Biomutant aber endlich einen konkreten Veröffentlichungstermin bekommen. Am 25. Mai 2021 hat die Warterei ein Ende und das postapokalyptische „Wung-Fu-RPG“ erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Eine Collector’s Edition könnt ihr euch jetzt ebenso schon vorbestellen* wie eine Biomutant Atomic Edition für atomare 399,99 Euro*. Ja, was ist denn da drin, werdet ihr fragen. Neben unaufgeregten Boni wie einem Mousepad und einem T-Shirt gibt es auch ein ziemlich großes und sehr detailliertes Diorama.

Biomutant selbst ist weniger starr, denn es spielt in einer offenen Welt mit einem „einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem“, das euch Nahkampf, Schießen und Mutationsangriffe kombinieren lässt. Aber ein Trailer sagt bekanntlich mehr als tausend Worte.

Bildmaterial: Biomutant, THQ Nordic, Experiment 101