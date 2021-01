Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 hebt mit Verspätung ab

Schon zur Ankündigung von Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 hatte Entwickler FuRyu einen Veröffentlichungstermin parat. Den 5. März 2021 wird man aber nicht halten können, einen neuen Termin gibt es auch noch nicht.

Die Verschiebung geht mit der Verzögerung des gleichnamigen Animationsfilms einher, der ebenfalls am 5. März in Japan an den Start gehen sollte. Vermutlich werden beide Medien also auf den gleichen Veröffentlichungstag neu datiert. Wann das sein wird, weiß man aber noch nicht. Hoffentlich 2021, denn sonst würde der Titel wohl ad absurdum geführt.

Beim Switch-Videospiel handelt es sich um eine Art Minispiel-Sammlung. Ein „Party-Spiel“ wird beschrieben, mit dem Familie und Freunde gemeinsam mit bis zu vier SpielerInnen verschiedene Minispiele basierend auf dem Film erleben können. Gespielt wird dabei kompetitiv oder kooperativ.

