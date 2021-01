Deutsche Verkaufscharts: HITMAN 3 beweist Zielsicherheit

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts beweist Neueinsteiger HITMAN 3 gleich Zielsicherheit. Höchst effektiv schleicht er sich an die Doppelspitze auf PlayStation 5 und Xbox Series. Nicht schlecht. Und es kommt noch besser. Während die Standardversion in beiden Rankings den ersten Platz belegt, landet dahinter jeweils die Deluxe Edition. GfK Entertainment erfasst wie immer alle veröffentlichten Handelsvarianten getrennt voneinander. Doppelte Doppelspitze für Agent 47 also!

Auf PlayStation 4 gelingt HITMAN 3 immerhin der Einstieg auf Platz 5. Dort rückt Grand Theft Auto V – Premium Edition wieder auf Platz 1 vor und dahinter landet Call of Duty: Black Ops – Cold War. FIFA 21 muss in den PS4-Charts genauso den Hut nehmen wie in den Xbox-One-Rankings. Dort klettern nun Assassin’s Creed Valhalla und GTA V Premium Edition auf die vordersten Plätze.

In den PC-Charts kann Die Siedler History Collection mit allen Siedler-Spielen immerhin auf Platz 3 vorrücken, aber gegen den Landwirtschafts-Simulator 19 und Das große Mystery-Wimmelbild-Paket 10 ist kein Kraut gewachsen. Wie immer gilt zu beachten: Die GfK-Charts bilden nur den physischen Markt ab, was natürlich insbesondere in den PC-Rankings zu verzerrten Darstellungen führt.

In den Nintendo-Switch-Charts liegt Animal Crossing: New Horizons auch ohne digitale Zahlen an der Spitze. Auf Platz 2 gibt es einen alten Rückkehrer: Super Mario Party. Ein interessanter Neueinstieg im Januar, den man wohl eher im Weihnachtsgeschäft erwartet hätte.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: HITMAN 3, IO Interactive