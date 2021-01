Dark Deception: Monsters & Mortals erhält Silent-Hill-DLC

Das Multiplayer-Horror-Game Dark Deception: Monsters & Mortals erhält bereits zwei Monate nach der Veröffentlichung im November 2020 für Steam neues Futter für Horror-Fans: Publisher Glowstick Entertainment kündigte ein Crossover mit „Silent Hill“ an, das schon im Februar veröffentlicht werden soll. Bereits im Dezember gab es eine Kollaboration mit dem Schocker-Spiel „Monstrum“.

Das ist Dark Deception: Monsters & Mortals

Dark Deception: Monsters & Mortals basiert auf dem bereits erschienenen Spiel „Dark Deception“. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von JägerInnen und Gejagten und treffen in verschiedenen Labyrinthen bei einem Kampf auf Leben und Tod aufeinander.

Mit drei unterschiedlichen Modi möchte das Horror-Survival-Game SpielerInnen in den Bann ziehen. Bei Maze Escape müssen drei SpielerInnen genug Scherben sammeln, bevor sie vom vierten Spieler umgebracht werden oder die Zeit abläuft. In Shard Mayhem hingegen dürfen alle Beteiligten in die Haut der schaurigen Monster schlüpfen und bekämpfen sich gegenseitig, während sie versuchen die größte Menge an Scherben zu bekommen. Im letzten Modus, Soul Collection, steuern alle SpielerInnen Menschen und sind ebenfalls auf der Jagd nach genug Scherben. Wer nicht mithalten kann, wird zum Monster und muss auf die anderen losgehen!

