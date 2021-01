Captain Tsubasa lockt euch mit neuer spielbarer Demo auf den Fußballplatz

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren. Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen.

Captain Tsubasa ist seit dem 28. August erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen. Seitdem wird das Spiel von Bandai Namco regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Zuletzt gab es im Dezember kostenlos einen neuen Assist-Mode und neue Story-Inhalte. Außerdem gibt es natürlich auch DLC-Charaktere für eure Teams.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist seit dem 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bestellen*!

