Attack on Titan: Mega-Paket von Humble Bundle anlässlich der Final Season

Gemeinsam mit Publisher Kodansha schnürt man bei Humble Bundle aktuell wieder ein ganz besonderes Paket. Anlässlich der letzten Staffel von Attack on Titan gibt es ein riesiges Bundle zum beliebten Manga. Für nur einen Euro bekommt ihr bereits die ersten vier Bände des Manga und dazu die jeweils ersten Bände der Spin-Off-Chibi-Serie Attack on Titan: Junior High sowie der Prequel-Light-Novel Attack on Titan: Before the Fall.

Für 4,10 Euro bekommt ihr weitere Bände dieser Reihen und zusätzlich noch den ersten Band des Yonkoma-Spin-offs Spoof on Titan. Sp geht es weiter bis zur letzten Stufe für 16,40 Euro, bei der ihr wirklich alles bekommt. Die Final Season von Attack on Titan ebenso wie die genannten Spin-offs und zusätzlich weitere Schmankerl wie den exklusiven digitalen Anime Guide.

Angriff gigantischer humanoider Titanen

In der beliebten Manga-Serie von Zeichner Hajime Isayama geht es um die Geschichte des jungen Eren Jäger, der mit seiner Adoptivschwester Mikasa Ackermann und seinem besten Freund Armin Arlert gemeinsam mit dem Rest der verbliebenen Menschheit in Städten lebt, die durch Mauern von den Angriffen der gigantischen Titanen beschützt werden sollen.

Neben einem Anime gibt es inzwischen längst auch eine Videospieladaption von Attack on Titan. Hierzulande werden die Videospiele aus Lizenzgründen mit dem unverkennbaren Kürzel A.O.T. abgekürzt. 2019 erschien A.O.T. 2: Final Battle* für PCs und Konsolen. Im Spiel haben SpielerInnen die Möglichkeit, ihre eigene Einheit zu erstellen und im „Territory Recovery Mode“ das Land außerhalb der Mauer zurückzuerobern.

