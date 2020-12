Wonder Boy: Asha in Monster World präsentiert verschiedene Handelseditionen

ININ Games und Entwickler Studio Artdink haben gleich drei limitierte Handelsversionen zum kommenden Wonder Boy: Asha in Monster World angekündigt. Alle drei Editionen werden für PlayStation 4 und Nintendo Switch exklusiv im Strictly Limited Games Partner Store erhältlich sein.

Neben normalen Versionen, die ebenfalls in der Stückzahl sehr limitiert sind, gibt es eine Collector’s Edition und eine Mega Colletor’s Edition. Den Inhalt letzterer Edition für Nintendo Switch seht ihr unten stellvertretend.

Remake des Sega-Mega-Drive-Klassikers

Wonder Boy: Asha in Monster World wird kein gänzlich neuer Eintrag der Reihe werden, sondern ein Remake von Monster World IV, welches 1994 für Sega Mega Drive in Japan erschien. Damals konnten die Spieler in die Rolle von Asha schlüpfen, die in ein Abenteuer verstrickt wird. Eindringlinge haben sich nämlich die vier Geister des Königreichs geschnappt und versuchen, die Herrschaft über die Welt zu übernehmen.

Mit dem Auftrag von Königin Purapril lag es also an Asha, mit ihrem Pepelogoo die Welt zu retten. Dafür galt es, Rätsel zu lösen, durch knifflige Sprungpassagen zu gelangen und Gegner auszuschalten. Das Spiel wirbt außerdem mit RPG-Elementen, die sich in den kaufbaren Gegenständen wiederfinden, die Asha stärker und somit bereit für stärkere Gegner machen.

Alte Hasen mit am neuen Bord

„Asha in Monster World“ präsentiert Monster World IV in gänzlich neuem 3D-Grafikgewand. Die Änderungen sollen jedoch auch über die reine Grafik hinausgehen. Auch das Gameplay soll Feinschliff erfahren, neue Spielmodi folgen. Zusätzlich dazu soll es der erste Eintrag der Reihe werden, der über eine Sprachausgabe verfügt. Eine deutsche Lokalisierung ist bereits bestätigt.

Für die Entwicklung vom Monster-World-IV-Remake kehrt der Schöpfer der Reihe, Ryuichi Nishizawa, zurück und bringt auch einige weitere Mitglieder des ursprünglichen Teams mit sich. Darunter sind der Komponist Shinichi Sakamoto, Charakter-Designer Maki Oozora und der Kreativ-Manager Takanori Kurihara.

Debüt-Trailer zu „Asha in Monster World“

