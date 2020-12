The Yakuza Remastered Collection und Yakuza 6 finden Anfang 2021 ihren Weg auf Xbox One und PCs

Yakuza für alle! Im Rahmen von The Game Awards 2020 kündigten Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio an, dass The Yakuza Remastered Collection am 28. Januar 2021 ihren Weg auf Xbox One und PCs via Steam und Microsoft Store findet. Am 25. März folgt dann auch gleich noch Yakuza 6: The Song of Life hinterher. Beide Titel sollen zudem via Xbox Game Pass für Konsolen und PCs verfügbar werden. Damit dürfte nun jeder in die Kultserie einsteigen können, der bislang nicht die Möglichkeit dazu fand.

The Yakuza Remastered Collection und Yakuza 6: The Song of Life sind aktuell für PlayStation 4 verfügbar. Zuletzt erschien hierzulande mit Yakuza: Like a Dragon der aktuellste Ableger, der der Reihe einen mutigen Neuanstrich verpasst. Unseren Test zum Yakuza-JRPG findet ihr hier.

Der Trailer zu den neuen ‚Xbox Game Pass‘-Inhalten

Bildmaterial: Sega